خاص tayyar.org: طرابلسي: هذه هي الحلول لمعضلة المناصفة في بيروت!

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شدد نائب بيروت إدغار طرابلسي على أن معضلة المناصفة في بيروت ناتجة عن كونها بقيت رهن التفاهمات السياسية كما كان يحدث مع الرئيس الحريري، من دون أي ضمانات قانونية دائمة. ولفت إلى أن الرأي العام السُني البيروتي يعتبر أن رئيس البلدية ليس لديه صلاحيات في مقابل صلاحيات المحافظ.

وأكد طرابلسي في حديث لtayyar.org أنه أمام تعقيد القضية، لا بد من الذهاب إلى بلديات متعددة. وأوضح أن هناك حلين رئيسيين، الأول اقترحه تكتل "لبنان القوي" ويستند على أن تكون بلدية واحدة في بيروت ولكن مع انتخابها على أساس التقسيم النيابي الحالي، أي دائرتين أولى وثانية، الأمر الذي من شأنه أن يضمن التنوع. أما الحل الآخر فهو تقسيم بيروت إلى 12 دائرة arrondissements، والذي سبق واقترحه النائب آغوب طرزيان. ويسأل: "ماذا نريد بعد"؟

هذا وقد استبعد طرابلسي تأجيل الإنتخابات البلدية مشيراً إلى التمسك بإجرائها.