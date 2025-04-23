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"عقب استدعائه".. السفير الإيراني لم يحضر إلى وزارة الخارجية!.. والسبب؟

23
APRIL
2025
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أكد السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، على خلفية التعليق الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس حول حصرية السلاح، أنه "تبلغت استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداتي حول السلاح لكني اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد موعداً آخر".

وقال أماني، في حديث لـ"الجديد"، أنه "اعتذر عن الحضور بسبب انشغاله"، لافتاً إلى أنه "كان من المفترض أن يستقبله المدير العام في وزارة الخارجية هاني شميطلي".

وتابع: "زرتُ وزير الخارجية في الحكومة الجديدة يوسف رجي عند استلام مهامه، وسأعمل على ترتيب موعد جديد".

وكشف أماني أن "جهاز البيجر الذي انفجر بي كان موجوداً في مكتبي والغرض منه كان التحذير من أي هجوم".

وحول تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية، أشار السفير الايراني إلى أنه "نحن نلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون". وشدد على أن "حزب الله وحركة حماس لم يُهزما". 

وتابع أماني: "نريد المشاركة في دعم الشعب اللبناني المتضرر من العدوان الاسرائيلي ونتواصل مع الجهات الدولية بهذا الصدد ونسعى للتعاون مع الحكومة اللبنانية بهدف إعادة الإعمار". 

وأكد أنه "لم نوجه بعد دعوة رسمية الى الرئيس اللبناني جوزاف عون لزيارة إيران ونحن نتفهم الظروف اللبنانية". وأشار إلى أن "لا نقبل بإجبار إيران على الاختيار بين الحل او الحرب".

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