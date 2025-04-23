الفاتيكان يكشف عن موعد تشييع البابا

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أعلن الفاتيكان أنّ جنازة البابا فرنسيس ستُقام عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 26 نيسان، في ساحة القديس بطرس. وقد أعلن مكتب الاحتفالات الليتورجية البابوية، أنّ الطقوس الجنائزية سيرأسها عميد مجمع الكرادلة، الكاردينال جوفاني باتيستا ري.

وعقب الاحتفال الإفخارستي، ستُقام طقوس الوداع الأخير والتوصية الختامية، ومن ثم سيُنقل نعش الحبر الأعظم إلى داخل بازيليك القديس بطرس، ليُحمل بعد ذلك إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى، حيث يُوارى الثرى. وقد أعلن عدد من رؤساء الدول والحكومات نيتهم المشاركة في هذا الحدث.



