البناء: كلام وزير الخارجية يبرر استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لبنانياً، تركت تصريحات متلاحقة لوزير الخارجية حول تبرير استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية وتأخر تمويل الإعمار، وترداد الخطاب الإسرائيلي حول ربط كل ذلك بنزع سلاح المقاومة، أسئلة عن كيفية إنجاح سياسة رئيس الجمهورية والحكومة القائمة على الحل الدبلوماسيّ للاحتلال والاعتداءات وتحفيز تمويل إعادة الإعمار بينما يجري تسويق سياسة معاكسة من الوزارة المعنية برسم الدبلوماسية وتسويقها، وكان آخر جديد الوزير ما تناقلته عدة وسائل إعلام عن عزمه استدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني على خلفية تغريدة يعتبرها وزير الخارجية انتهاكاً للسيادة اللبنانية وهي لم تتحدّث عن لبنان إطلاقاً وتمحورت حول قيام واشنطن بتسليح «إسرائيل» بكل أنواع السلاح مقابل السعي لنزع أسلحة جيوش المنطقة وتدميرها، مؤكداً أن إيران لن تتجاوب مع دعوات نزع السلاح، حيث سعي أميركي إسرائيلي لتفكيك البرنامج الصاروخي لإيران، ودعوة إلى التمسك بقوة الردع لدول المنطقة ورفض الاستسلام أمام الدعوات الأميركية لأن النتيجة سوف تكون الاحتلال، كما حدث في العراق وليبيا وسورية، وفقاً لتغريدة السفير أماني.