عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 نيسان 2025

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الأخبار: إستسلام لبناني امام صندوق النقد

الإلتزام بالتقشف هدفه تفكيك القطاع العام

من دودج إلى خوري: وشاة في الجامعة الأميركية

أمل وحزب الله: الأولوية للتزكية

سوريا لأميركا: حاضرون لبحث "دفتر الشروط"

الديار: الرئيس عون يقطع الطريق على الفتنة: السلاح بالحوار ولا مهل

اجتماعات مكثفة ومفصلية للوفد اللبناني في واشنطن

الخميس التشريعي... محاولة تعطيل الانتخابات البلدية لن تمر



البناء: واشنطن تقترح التخلي عن القرم رسمياً وتتفق مع موسكو على تثبيت حدود القتال | تأجيل المفاوضات التقنية الأميركية الإيرانية إلى السبت يثير القلق من الخلافات | وزير الخارجية يسوّق سياسة تنسف مساعي الرئيس والحكومة.. ويستدعي أماني



اللواء: ضمان المناصفة في بيروت على محك إقرار التعديلات على قانون البلديات

سجال السلاح يهدأ والاحتلال يصعِّد.. ومفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق

النهار: مصير مناصفة بيروت في مرمى البرلمان... أجندة شروط "حزب الله" فرملت الحوار؟

الجمهورية: لا موعدًا قريبًا للحوار في السلاح



l'orient le jour: Municipales : Berry lâche du lest sur la loi électorale

عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

الأنباء الكويتية: رئيس «الوطني الاتحادي» في الإمارات يلتقي عون: للبنان خصوصية في العالم العربي لجهة غناه وتنوعه