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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 نيسان 2025

23
APRIL
2025
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 الأخبار: إستسلام لبناني امام صندوق النقد
الإلتزام بالتقشف هدفه تفكيك القطاع العام
من دودج إلى خوري: وشاة في الجامعة الأميركية
أمل وحزب الله: الأولوية للتزكية
سوريا لأميركا: حاضرون لبحث "دفتر الشروط"

 

 

 

 

الديار: الرئيس عون يقطع الطريق على الفتنة: السلاح بالحوار ولا مهل
اجتماعات مكثفة ومفصلية للوفد اللبناني في واشنطن
الخميس التشريعي... محاولة تعطيل الانتخابات البلدية لن تمر

 

 

 


البناء: واشنطن تقترح التخلي عن القرم رسمياً وتتفق مع موسكو على تثبيت حدود القتال | تأجيل المفاوضات التقنية الأميركية الإيرانية إلى السبت يثير القلق من الخلافات | وزير الخارجية يسوّق سياسة تنسف مساعي الرئيس والحكومة.. ويستدعي أماني

 

 

 


اللواء: ضمان المناصفة في بيروت على محك إقرار التعديلات على قانون البلديات
سجال السلاح يهدأ والاحتلال يصعِّد.. ومفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق

 

 

 

النهار: مصير مناصفة بيروت في مرمى البرلمان... أجندة شروط "حزب الله" فرملت الحوار؟

 

 

 

 

الجمهورية: لا موعدًا قريبًا للحوار في السلاح

 

 

 


l'orient le jour: Municipales : Berry lâche du lest sur la loi électorale

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

 

 

 

الأنباء الكويتية: رئيس «الوطني الاتحادي» في الإمارات يلتقي عون: للبنان خصوصية في العالم العربي لجهة غناه وتنوعه

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