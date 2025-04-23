عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 نيسان 2025

الأخبار: إستسلام لبناني امام صندوق النقد
الإلتزام بالتقشف هدفه تفكيك القطاع العام
من دودج إلى خوري: وشاة في الجامعة الأميركية
أمل وحزب الله: الأولوية للتزكية
سوريا لأميركا: حاضرون لبحث "دفتر الشروط"
الديار: الرئيس عون يقطع الطريق على الفتنة: السلاح بالحوار ولا مهل
اجتماعات مكثفة ومفصلية للوفد اللبناني في واشنطن
الخميس التشريعي... محاولة تعطيل الانتخابات البلدية لن تمر
البناء: واشنطن تقترح التخلي عن القرم رسمياً وتتفق مع موسكو على تثبيت حدود القتال | تأجيل المفاوضات التقنية الأميركية الإيرانية إلى السبت يثير القلق من الخلافات | وزير الخارجية يسوّق سياسة تنسف مساعي الرئيس والحكومة.. ويستدعي أماني
اللواء: ضمان المناصفة في بيروت على محك إقرار التعديلات على قانون البلديات
سجال السلاح يهدأ والاحتلال يصعِّد.. ومفاوضات صعبة في واشنطن مع الصندوق
النهار: مصير مناصفة بيروت في مرمى البرلمان... أجندة شروط "حزب الله" فرملت الحوار؟
الجمهورية: لا موعدًا قريبًا للحوار في السلاح
l'orient le jour: Municipales : Berry lâche du lest sur la loi électorale
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن
الأنباء الكويتية: رئيس «الوطني الاتحادي» في الإمارات يلتقي عون: للبنان خصوصية في العالم العربي لجهة غناه وتنوعه