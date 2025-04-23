أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 نيسان 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر دبلوماسية نشاطاً جدياً على خط التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضمن التزام أميركي بمنع التهديد عن “إسرائيل” وليس خوض حرب بنيامين نتنياهو نحو نصر مطلق. فالحرب بدأت بتهديد لـ”إسرائيل” انضمّت أميركا في مواجهته لحماية “إسرائيل” وهي تعتقد أن التهديد تم رفعه وأن اتفاقاً في غزة يشبه اتفاق لبنان يوفر ضمانات كافية لتبرير وقف الحرب وأن واشنطن في ظل انقسام إسرائيلي داخلي عميق لا تستطيع الانحياز إلى فريق ضد آخر، خصوصاً أن موضوع الانقسام هو الحرب نفسها، ولكن يبقى العامل الحاسم بالنسبة لواشنطن هو الحاجة لوقف استنزاف مؤلم بلا تحقيق أي إنجاز في حرب البحر الأحمر وهو ما لا يمكن تحقيقه دون وقف الحرب في غزة.

كواليس

تتحدّث مراجع سياسيّة عن المطالبة بمبادلة رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية بين وزارتي الخارجية والدفاع، فوزير الخارجية يحتلّ موقعاً حساساً في التعبير عن مقتضيات الحملة الدبلوماسية التي يعتقد رئيس الجمهورية أنّها الطريق لفرض الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات على لبنان ورئيس أركان هذه الحملة يفترض أن يكون وزير الخارجية، بينما الوزير الحالي قائد حملة معاكسة تقول بتبرير الاحتلال والاعتداءات من الجانب الإسرائيلي للضغط من أجل نزع سلاح حزب الله وبدلاً من الاتصال بالدول العربية والغربية للتشجيع على تمويل إعادة الإعمار كما يدعو الرئيس يسعى الوزير للضغط على الدول لربط تمويل إعادة الإعمار بنزع السلاح، وتدعو المراجع لعدم استغراب فشل المسعى الدبلوماسي للرئيس طالما أن بمستطاع “إسرائيل” التحدث عن أن احتلالها وعملياتها تحظى بدعم الحكومة اللبنانية استناداً لمواقف علنيّة لوزير الخارجيّة.

اللواء: أسرار



لغز

استعادت شخصية سياسية خطاب الفيدرالية وقالت: إنها تطرح الفيدرلة بدل الكونفدرالية «لأن الأولى تعني أن يكون للبنان جيش واحد وهذا ما تريده».

غمز

سجل تراجع عدد لا بأس به من المرشحين للبلديات في العاصمة ومناطق اخرى، بعد اعلان تيار كبير عزوفه عن خوض الانتخابات

همس

ؤكد مسؤول مالي رسمي لبعض الأصدقاء، أنه كان ينوي الاستراحة بعد تحمُّله مسؤوليات الوظيفة في ظروف صعبة، لكن مرجعيات رسمية كبيرة أبلغته نية تعيينه مجدداً في الهيئة ذاتها نائباً لرئيسها «كنوع من الضمانة»