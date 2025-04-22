living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل هناك إنقساماً داخل " الحزب " ؟

22
APRIL
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف النائب رائد برو لبرنامج "بدبلوماسية" التي تقدمه الإعلامية روزانا رمال على شاشة ال-otv أن حزب الله غير منقسم لكنه حزب غني بالأفكار والآراء وهو يغلب لغة العقل والحوار داخل الحزب وأيضًا التقييم الموضوعي. وأضاف أنه :" تاريخيًا حزب الله من الأحزاب الأكثر تماسكًا وخطاب سماحة الأمين العام يشكل إجماع فيه". 

وأردف :" هناك في لبنان من يحاول التعكير على فخامة الرئيس ويعكر على طبيعة هذه العلاقة وأيضًا على الخطاب الهادئ بين حزب الله وفخامة الرئيس. نحن جاهزون مع فخامة الرئيس لمناقشة الأمن الاستراتيجي والسلاح هو مفردة من المفردات الموجودة بالتالي بمعزل عن شكل الطاولة وطريقة التواصل نحن جاهزين وننتظر فخامة الرئيس لاختيار التوقيت المناسب .أما فكرة نزع السلاح تقود إلى الصدام."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout