هل هناك إنقساماً داخل " الحزب " ؟

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كشف النائب رائد برو لبرنامج "بدبلوماسية" التي تقدمه الإعلامية روزانا رمال على شاشة ال-otv أن حزب الله غير منقسم لكنه حزب غني بالأفكار والآراء وهو يغلب لغة العقل والحوار داخل الحزب وأيضًا التقييم الموضوعي. وأضاف أنه :" تاريخيًا حزب الله من الأحزاب الأكثر تماسكًا وخطاب سماحة الأمين العام يشكل إجماع فيه".

وأردف :" هناك في لبنان من يحاول التعكير على فخامة الرئيس ويعكر على طبيعة هذه العلاقة وأيضًا على الخطاب الهادئ بين حزب الله وفخامة الرئيس. نحن جاهزون مع فخامة الرئيس لمناقشة الأمن الاستراتيجي والسلاح هو مفردة من المفردات الموجودة بالتالي بمعزل عن شكل الطاولة وطريقة التواصل نحن جاهزين وننتظر فخامة الرئيس لاختيار التوقيت المناسب .أما فكرة نزع السلاح تقود إلى الصدام."