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شو الوضع؟ استهدافات الكوادر مستمرة في الجنوب... والمناصفة في بيروت والسرية المصرفية أمام الإمتحان في المجلس الخميس

22
APRIL
2025
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في لبنان مسارات متوازية يتابعها اللبنانيون. من الإنتخابات البلدية إلى مشاريع الإصلاح المستهدفة من قبل المنظومة المصرفية، لكن الأخطر يبقى الوضع الجنوبي حيث تتواصل الغارات اليومية، سواء على مراكز ومقرات أم تلك التي تودي بحياة كوادر حزبية.

واليوم الثلثاء، سقطَ قيادي من الجماعة الإسلامية وآخر من حزب الله في غارتين على بعورته قرب الدامور والحنية، فيما لم تغب المسيرات عن السماء الجنوبية. وفي الإطار السياسي لحصر السلاح في يد الدولة، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار"، وألا "أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب. ومبدياً تفاؤله "بوجود التصميم والإرادة"، وذلك أمام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش.

إلى ذلك أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي  خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني يوسف رجي، أن مصر تدعم "بشكل كامل جهود الرئيس اللبناني لاستعادة الاستقرار لبلاده"، مطالباً بالانسحاب الكامل لإسرائيل من جنوب لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701 ، ومؤكداً "دعم الجيش اللبناني لفرض الأمن في كل لبنان". ومن جهته قال رجي إن "خطاب قسم رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة واضحان لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها".

 

على خط المجلس النيابي، تنعقد الهيئة العامة الخميس وعلى رأس الأجندة قانون اللوائح المغلقة في بيروت، في الوقت الذي قد يدور فيه تجاذب حول مسألة الحد من صلاحيات المحافظ ك"ثمن" لتكريس المناصفة. كذلك سيكون مشروع قانون السرية المصرفية أمام امتحان القوى البرلمانية والنواب لجهة موقفهم من عدم تحديد مهلة زمنية، المطلب الذي رفعه التيار الوطني الحر ويتمسك به.

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