الرئيس عون استقبل النائبين الخازن وطرابلسي ووفد بلدة العيشية وتسلم دعوة لحضور سباق "بيروت ماراثون"

A + A -

شهد قصر بعبدا اليوم، لقاءات سياسية وتربوية واجتماعية ورياضية، اكد خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "أهمية ان تكون مصلحة مدن وبلدات وقرى لبنان هي المحرك الأساسي في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل، بحيث لا يستغل النظام الديمقراطي الذي يرعاها لخلق انقسامات وشروخ داخل العائلات الواحدة".

ودعا الرئيس عون الى "إظهار الصورة الجميلة والجديدة للبنان، التي تعبّر عن واقعه، لا تلك النمطية التي تحاول بعض الجهات الترويج لها"، وقال: "المهم أن نبقى مؤمنين بلبنان وبقضيته لأن اي قضية خالية من الايمان لا يكتب لها النجاح".

الخازن

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون النائب فريد هيكل الخازن الذي أوضح انه تداول مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع التي تهم البلاد، وقال: "أثنينا على الإصلاحات التي تجريها الحكومة بتوجيه من الرئيس عون. واكدنا على موقف الرئيس في ما خص المواضيع الشائكة في البلاد لجهة الاعتماد على الحوار البنّاء الذي يحقق الأهداف التي تخدم مصلحة لبنان العليا".

واكد ان "الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في مواعيدها".

طرابلسي

كذلك استقبل رئيس الجمهورية النائب الدكتور ادغار طرابلسي الذي تداول معه في الوضع التربوي في البلاد، كما اطلعه على أجواء زيارته الى لندن حيث التقى أعضاء في مجلس العموم واللوردات، وكذلك زيارته الى ايرلندا الشمالية والاجتماعات التي عقدها مع رئيس البرلمان فيها. وتناول البحث في الزيارة الى ايرلندا، مساهمتها في لبنان من خلال القوات الدولية العاملة في الجنوب.

خوري

واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وعرض معه أوضاع الجامعة وشؤونا تربوية.

وفد العيشية

ثم استقبل وفدا من بلدة العيشية برئاسة الأب سيمون كسرواني، جاء لتهنئته بحلول عيد الفصح المجيد.

في مستهل اللقاء، قال مختار البلدة طوني عون: "فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون. باسم كل ابناء العيشية الحاضر منهم والغائب نشكركم على حسن الاستقبال واللياقة. جئنا اليوم لنهنئكم بمناسبة عيد الفصح المجيد متمنين لكم ولعائلتكم اعيادا مليئة بالفرح والسلام، نسأل الله ان يفيض عليكم بالبركة والسعادة في هذه المناسبة المباركة. ولنعبر لكم عما في اعماقنا من فرح وفخر واعتزاز للانتخابكم رئيسا للبلاد".

اضاف: "فخامة الرئيس لقد وحدتم الوطن بانتخابكم رئيسا، وتحملتم مسؤولية كبرى ونحن نعلم انكم على قدر هذه المسؤولية. نتطلع ان تمر الاستحقاقات القادمة بكل سهولة ويسر وان تعكس نتائجها توجهات فخامتكم نحو التغيير الايجابي الذي ينفع بلدنا وشعبنا، فالتغيير الذي نطمح اليه هو لخدمة الوطن والمواطن. اننا نرفع الدعاء الى الله ان يرافقكم في مسيرتكم الانقاذية، وان يلهمكم دائما الحكمة والرؤية في فترة قيادتكم للبلاد كما عودتنا".

وتابع: "كما نؤكد على اهمية مستقبل بلدتنا العيشية التي تستحق ان تكون في صميم الاولويات والاهتمامات، خاصة انها عانت الاحتلالات والتهجير والمآسي على مر عهود لكن كان هناك اجحاف وحرمان للتعويضات من السلطات المسؤولة في ذلك الوقت، خلاف باقي البلدات على كامل الوطن. لكن انتخابكم عوضنا عن كل شيء ، والشكر لله والسيدة العذراء شفيعة بلدتنا".

واردف: "فخامة الرئيس، نحن جميعا هنا نستلهم من رؤيتكم، ونعمل جاهدين لنكون خير تمثيل لكم في قريتنا وفي المجتمع، نؤمن بأن العمل الجماعي سيمكننا من تحقيق الاهداف المشتركة التي تعود بالنفع على العيشية واهلها. نحن نحملكم فوق ما تحملون شؤون بلدتنا ورعايتها على كافة الصعد الانمائية والاجتماعية والاقتصادية، عسى بذلك يعود معظم اهاليها للسكن صيفا شتاء. آملين ان نكون صفا واحدا لاجل انجاح هذه الاستحقاقات لما فيه خير لبلدتنا وابنائنا، وإيجاد آلية للتواصل الدائم لمتابعة شؤون بلدتنا واوضاعها بما يعود بمستقبل زاهر للعيشية واهلها. ونسأل الله ان يوفقكم في مسيرتكم نحو تحقيق الافضل لوطننا".

وختم: "باسم الاباء سيمون الكسرواني وفرنسوا نصر وباسمي والجمعيات الاهلية وجمعية ابونا يعقوب واخوية السيدة ونادي شبيبة العيشية ولجنة الوقف، نشكرك على الوقت الثمين الذي منحتنا اياه".

رد الرئيس عون

وردّ رئيس الجمهورية شاكرا للوفد زيارته وتهنئته، ومشددا على "أهمية تنفيذ الاستحقاقات المقبلة على لبنان في أفضل أجواء ممكنة، وعلى رأسها الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الشهر المقبل"، مؤكدا على ان "تكون مصلحة مدن وبلدات وقرى لبنان هي المحرك الأساسي في هذه الانتخابات، بحيث لا يستغل النظام الديمقراطي الذي يرعاها لخلق انقسامات وشروخ داخل العائلات الواحدة"، داعيا الى "تغليب روح الوحدة والتعاون في هذه الانتخابات، لأن جميع المرشحين في النهاية هدفهم خدمة بلداتهم ومدنهم".

"بيروت زاراثون"

كذلك استقبل رئيس الجمهورية وفدا من جمعية "بيروت ماراثون" برئاسة رئيسة الجمعية السيدة مي خليل التي قالت في بداية اللقاء: "أتوجه اليكم بالتهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد واتمنى لكم كل التوفيق بهذه المسؤولية الكبيرة، وكلنا امل ان في يكون عهدكم عهد خير واستقرار، وأن تعود الى لبنان صورة الدولة القوية والعادلة. نحن نرى في عهدكم نقطة انطلاق جديدة لمسيرة نهوض بلدنا، الذي نطمح أن نراه ينهض من جديد".

اضافت: "انا هنا اليوم كرئيسة جمعية بيروت ماراثون، مع أعضاء من مجلس الإدارة، الذين هم نبض الجمعية وضميرها الحي. اضافة الى السيد حكمت أبو زيد وفريق عمل OMT الذين نشكرهم على الثقة والدعم، ونفتخر انهم اصبحوا الرعاة الرسميين للماراثون منذ عدة سنوات، وشراكتهم معنا كانت دائما محركا وداعما أساسيا".

وتابعت: "جئنا لنوجه اليكم الدعوة بكل محبة لحضور سباق بيروت ماراثون، نهار الخميس 1 أيار 2025، الذي يتزامن موعده مع عيد العمال. لقد اصبح الماراثون حدثا وطنيا جامعا، يركض فيه اللبنانيون من كل المناطق ومن كل الفئات، حاملين رسالة امل وتحد وحياة. وفي هذه المناسبة، يشرفنا ان تكونوا معنا، فخامة الرئيس، والسيدة الأولى وحتى الشباب والاحفاد اذا كانت اعمارهم مناسبة، ان يشاركونا بسباق الـ5 كلم، لنجسد معا صورة لبنان العائلة، الوطن، والركض نحو المستقبل. وحضوركم في هذا النهار سيكون رسالة دعم قوية ليس فقط للعدائين، بل لكل الشعب اللبناني".

وختمت: "نوجه للسيدة الأولى تحية من القلب، على نشاطها الإنساني المميز، وعملها الدؤوب بقضايا تعنينا جميعا وخصوصا النساء. نتشرف بوجودكم ونتمنى لكم الصحة والعافية، ولبنان ينتظر هذه اللحظة، لحظة نركض فيها جميعنا من اجل بداية جديدة".

رد الرئيس عون

وردّ رئيس الجمهورية مرحبا بالوفد، ومثنيا على عمله وجهوده، معتبرا انه "رغم كل الصعوبات يبقى لبنان كطائر الفينيق ينهض من تحت الرماد، وكسنبلة القمح تنحني للريح ولكنها لا تنكسر وما إن يسكن الهواء حتى تعود شامخة، فهذا هو لبنان، وهذا هو اللبناني".

وقال: "قد يكون الماراثون بطول خمسة او عشرة او حتى اربعين كيلومترا، لكنه يحمل في جوهره رسالة ايجابية واملا الى اللبنانيين في الداخل والخارج. انه بصيص النور في نفق الظلام، ولا شك اننا نشد على ايديكم ونقف الى جانبكم، وتعلمون ان تواصلكم معنا دائم منذ ان كنت قائدا للجيش، ونحن على اتم الاستعداد للمساعدة. فاستمروا ومن دواعي سروري ان اكون معكم لافتتح السباق، ولكن إن لم اتمكن من الحضور شخصيا فهذا لا يعني انني غير موجود، فالمهم ما تمثلون وما يمثل هذا الماراثون من صورة لبنان الجميل، حيث بات الجميع ينتظر موعده".

اضاف: "فلنظهر الصورة الجميلة والجديدة للبنان، التي تعبّر عن واقعه، لا تلك الصورة النمطية التي تحاول بعض الجهات الترويج لها. فيجب نقل الصورة الجيدة للبنان وليس فقط لبنان الارهاب، والمخدرات والسرقة والفساد، بل لبنان الحقيقي الذي علينا ان نعمل لإعادة بنائه من جديد، فلدينا فرص كثيرة وثقة كبيرة بقدرة اللبناني. إذ ما انجزه، خصوصا في بلاد الانتشار، من البرازيل الى استراليا، مهم جدا. وهو جبار وخلاق ومبدع وعلينا ان نمهد له الطريق عبر تأمين الاستقرار السياسي والامني والقضائي ومحاربة الفساد، بذلك يعود لبنان الى مجده ويقف من جديد".

وتابع: "حين أرى هذه المواهب الكبيرة، يتجدد الامل بلبنان، وإن سقط او ركع فإنه لا يلبث ان ينهض من جديد، فهذا تاريخه. والمهم أن نبقى مؤمنين بلبنان وبقضيته لأن اي قضية خالية من الايمان لا يكتب لها النجاح".

"شباب الانترانيك"

والتقى الرئيس عون أيضا، وفدا من جمعية "شباب الانترانيك" برئاسة فيكن جرجيان، الذي عرض لرئيس الجمهورية النشاطات التي يقوم بها النادي في الشؤون الإنسانية والاجتماعية، إضافة الى النشاط الرياضي، لما فيه مصلحة الشباب اللبناني بشكل عام. وقال: "فخامة الرئيس، نشكرُكم بداية على استضافتنا اليوم، نحن في جمعية شباب انترانيك، ومنذ انطلاقتنا في عام 1931 تحت جناح الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية، كرّسنا أنفسَنا لخدمة الوطن وخدمة شبابه والعناية بثقافته وتنميته الاجتماعية، من منطلق المساهمة لتحقيق الأفضل".

اضاف: "جئنا اليوم، ممثلين هذه الجمعية العريقة، نعلن عن فخرنا واعتزازنا بانتخابكم رئيسا للجمهورية اللبنانية، وأنتم من خلال خدمتِكم في المؤسسة العسكرية بشرف وتضحية ووفاء، خِير من يمكنه قيادة السفينة وعبور الأمواج العاتية نحو شاطئ الأمان. وإذ نهنئكم بهذا الانتخاب، فإننا واثقون بأنكم القادرون المميزون على حفظ الأمانة وصونها".

وتابع: "فخامة الرئيس، إن جمعيتنا هي جمعية شبابية ثقافية رياضية اجتماعية، تؤمن بالتنوع الذي تختصره صيغة عيشنا المشترك، وفريقنا لكرة السلة الماثل افراده في رحابكم هو عينة لما تقدم. وكم يسعدنا أن يكون نجلكم خليل، حفظه الله وأسرته، هو قائده، الملتزم بواجباته والمكرّس وقته لصالح المجموعة، المتمتع بالاستقامة والتواضع والاندفاع للخدمة والمساعدة، وهو على خُطاكم في العمل والاجتهاد والتفاني".

واردف: "فخامة الرئيس، إن جمعيتنا تضع نفسها بتصرف عهدكم، أي بتصرف القانون والعدالة بكل ما تشمله وتتضمنه. ومن خلال عملنا اليومي الميداني، نجزم بأن الرياضة، اداة صقل اجتماعي على مختلف الصعد، تحصّن الأجيال وتبرز حضارة الامم، وهي استثمار مجز متى أحسنت إدارتها واعتمدت خططا علمية للنهوض بها. لكن الرياضة في وطننا تعاني الكثير، وعلينا جميعا التكاتف لإبعاد الأخطار عنها، قبل أن تُصيب الوطن. في خطاب القسم، اطلقتم ورشة عمل ضخمة، وكلنا إيمان بأننا سنجني ثمراتها في أقرب وقت، وبفضل عنايتكم ورعايتكم ستشمل من دون شك القطاع الرياضي ليستقيم، وينمو ويتطور ويستمر".

وختم: "نشكركم مجددا فخامة الرئيس على هذا الاستقبال وسعة صدركم، حفظكم الله وأمدكم بالصحة الدائمة".

رد الرئيس عون

ورد رئيس الجمهورية شاكرا الوفد على زيارته، مؤكدا على "أهمية الرياضة ولا سيما كرة السلة التي رفعت اسم لبنان على الصعد المحلية والإقليمية والدولية". وقال: "نحن بحاجة الى تعميم الرياضة لانها تبعد الشباب عن الآفات الخطرة، ولا سيما المخدرات وغيرها من الموبقات، وتعميم الروح الرياضية بين الشباب، خصوصا وان الرياضة تساهم في نشر الانضباط والتعاون بين الفرق الرياضية، وتشجع على القبول بمبدأ الفوز والخسارة".

وتمنى الرئيس عون ان "تواصل الفرق الرياضية اللبنانية، ومنها شباب الانترانيك، سعيها للوصول الى مواقع متقدمة"، داعيا الى "الابتعاد عن الطائفية والمذهبية، والى اليقظة الدائمة"، مؤكدا أن "الرياضة اهم دواء لمواجهة المخدرات".