مَن هو "حسين عزت محمد عطوي" الذي اغتالته إسرائيل اليوم؟

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"هاجم جيش الدفاع في وقت سابق من اليوم في منطقة الناعمة في لبنان، وقضى على المدعو حسين عزات محمد عطوي، وهو أحد أبرز المخربين في منظمة الجماعة الإسلامية والمرتبطة بحماس في لبنان.

وكان عطوي ضالعًا في التخطيط والترويج لمخططات انطلاقًا من الأراضي اللبنانية ضد أراضي دولة إسرائيل، بغية استهداف قوات جيش الدفاع على الحدود الشمالية.

وخلال سنوات نشاطه، نفذ عمليات إطلاق قذائف صاروخية، ووجّه بنى تحتية على الجبهة الشمالية، وسعى لتنفيذ محاولات تسلل إلى داخل أراضي إسرائيل. كما عمل على تنفيذ مخططات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم.

وكان عطوي ينشط بالنيابة عن "الجماعة الإسلامية" وبتعاون وثيق مع منظمة "حماس" في لبنان.

سيواصل جيش الدفاع عمله ضد مخربي حماس أينما وُجدوا."