مع اقتراب العاصفة الرملية.. فوج إطفاء بيروت يعلن عن إجراءات هامة!

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أعلن فوج إطفاء بيروت سلسلة نصائح عبر منصة "إكس" تتعلق بكيفية مواجهة العاصفة الرمليّة المرتقبة طالبا:
- البقاء في الداخل.
- إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.
- استخدام فلاتر الهواء أو المكيّفات ذات الفلاتر لتنقية الهواء الداخلي.
- ارتداء الكمامات عند الخروج.
- شرب كمّيّات كافية من الماء.
- غسل الوجه والأنف والعينين.جيّداً في حال التعرّض للغبار
- تفادي القيادة وقت اشتداد الغبار.
- تشغيل أضواء السيارة في النهار إذا اضطُررتم للقيادة.
- الاحتفاظ بأدوية الطوارئ وخاصّةً لمرضى الربو أو الحساسيّة في متناول اليد.
- عدم التسبّب بإشعال النيران او استعمال المفرقعات الناريّة".