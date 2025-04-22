بالصور- إحباط عمليّة تهريب كميّة كبيرة من المخدرات إلى خارج لبنان!

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بيانٌ جاء فيه، "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات وحماية الحدود من الأنشطة غير الشرعية، نفّذت دورية من مكتب بعلبك الإقليمي التابع للمديرية الإقليمية في بعلبك - الهرمل، عملية أمنية دقيقة عند منتصف ليل 21-22 نيسان 2025، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في جرد نحلة".

وأضاف، "حيث تم ضبط حوالي 250 كلغ من مادة حشيشة الكيف، موضبة بطريقة محترفة، كانت معدة للتهريب خارج الحدود بواسطة الدراجات النارية عبر المعابر غير الشرعية، وأجري المقتضى القانوني بناء لإشارة القضاء المختص".