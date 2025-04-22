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الأمن السوري يعتقل قياديين فلسطينين اثنين في العاصمة دمشق

22
APRIL
2025
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الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

كشفت مصادر فلسطينية في دمشق عن اعتقال قوات الأمن السورية ليل الأحد/الاثنين القيادي الفلسطيني خالد خالد، مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

 

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن «القوات الأمنية السورية اعتقلت مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر في العاصمة دمشق». وأكدت المصادر أن اعتقال خالد جاء بعد أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. وكشفت المصادر عن حركة كبيرة من قيادات الفلسطينية وعربية في داخل سوريا وخارجها للأفراج عن القيادي الفلسطيني.

 

حركة الجهاد الإسلامي من الفصائل الفلسطينية التي لم تغادر سوريا بعد سقوط النظام السابق باعتبارها لم تكن تقف الى جانب النظام وتقاتل معه مثل بعض الفصائل التي غادرت البلاد. وتعرضت مقرات عديدة لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة دمشق لقصف إسرائيلي عدة مرات وكان اخرها في 13 من شهر مارس (آذار) الماضي حين تعرض منزل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة لقصف صاروخي إسرائيلي في حي دمر شمال العاصمة دمشق .

 

وهذه أول مرة يتم فيها اعتقال قيادي فلسطيني في سوريا حيث يتواجد على الساحة السورية أكثر من 13 فصيلا فلسطينيا البعض منهم غادر دمشق، وأبرزهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. وتملك بعض الفصائل الفلسطينية وحدات عسكرية إضافة إلى جيش التحرير الفلسطيني ولهم قواعد عسكرية في العاصمة دمشق وريفها.

الشرق الأوسط
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