مخدرات في سيّارة طبيب لبناني في الكويت... والفاعلة طبيبة لفّقت القضية

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قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس عسكريين وطبيبة ووافدة عراقية وشخصين غير محددي الجنسية، لمدة 5 سنوات، في قضية القبض على طبيب لبناني وحجزه في غير الأحوال المصرح بها قانونا وخطفه، وتلفيق قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً له، والتزوير في محرر رسمي.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن اثنين من المتهمين "عسكريان في وزارة الداخلية" استوقفا المجني عليه ودسا مواد مخدرة ومؤثرة عقليا في مركبته، واصطنعا محضر ضبط له خلافا للحقيقة، بهدف إبعاده عن البلاد، وذلك بالاتفاق مع بقية المتهمين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن خلاف الطبيبة مع زميلها اللبناني دفعها لمحاولة إبعاده عن الكويت عن طريق قضية مخدرات استعانت فيها بممرضة تعمل معهما في العيادة.

وكشفت التحريات وقوفهم خلف العثور على مخدرات بحوزة الطبيب خلال إيقاف سيارته وتفتيشها من قبل رجال أمن متورطين في دس المخدرات.