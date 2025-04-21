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قوى الامن: حواجز ومداهمات لشعبة المعلومات في الشمال تسفرعن توقيف عدد من المطلوبين

21
APRIL
2025
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أصــدرت  المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي - شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"في إطار الخطّة الأمنيّة التي تتّبعها قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبخاصةٍ في محافظة الشّمال، ولا سيّما ضمن مدينة طرابلس، نفّذت شعبة المعلومات حواجزَ ومداهمات لأماكن وجود المطلوبين للقضاء والمشتبه فيهم في العديد من مناطق الشّمال، وذلك ليل 17-4-2025، حيث أوقفت اثنين وعشرين مشتبهًا فيهم بجرائم: سلب بقوّة السّلاح، سرقة درّاجات آليّة، سرقة من داخل محال تجاريّة، ترويج وتعاطي المخدّرات، تهديد بواسطة سلاح، حيازة أسلحة وذخائر حربيّة من دون ترخيص، تهريب أشخاص، مقاومة عناصر قوى الأمن، دخول البلاد خلسة، إطلاق نار، ومطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة.

وقد ضبطت، بحوزة عددٍ منهم، أسلحة وذخائر حربيّة وموادَ مخدّرة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات القطعات المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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