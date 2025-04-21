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النهار: التصعيد الإسرائيلي عكر الفضاء الداخلي في لبنان

21
APRIL
2025
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

على نحو ضمني أو مباشر شكلت مجموعة مواقف بارزة رسميا ودينيا في مناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية في لبنان ردودا واضحة على تعنت "حزب الله" في ملف تسليم سلاحه او طرحه الاشتراطات المتجددة للشروع في حوار مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون حول هذا الاستحقاق . ذلك ان أصداء المواقف السلبية التي اطلقها الحزب في الأيام الأخيرة حول ملف استكمال بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح ، فيما بدت لافتة عودة التصعيد الإسرائيلي امس، عكرت الفضاء الداخلي في لبنان بغيوم الغموض والشكوك حيال الدوافع التي حركت سلبية الحزب مع ان مجمل الحسابات والوقائع الاستراتيجية والميدانية تدفع في الاتجاهات المعاكسة التي تصب في خانة التسليم الحاسم بان تكون الدولة اللبنانية صاحبة القرارات الاستراتيجية بعد ان تحسم آلية بسط سلطتها وأنهاء كل سلاح غير شرعي لمصلحة احتكار الدولة السلاح .

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