بالفيديو - إشكال عائلي يتطور إلى إطلاق نار وطعن في جبل محسن

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شهدت منطقة جبل محسن في طرابلس إشكالاً تطوّر إلى عراك وتضارب بين أفراد من عائلتي “ض” و”ن”، تخلله إطلاق نار في الهواء من قبل أحد الأشخاص المنتمين إلى عائلة “ض”.



وقد أسفر الإشكال عن إصابة الشاب “م.ن” بجروح نتيجة طعنة بأداة حادة (مقص)، حيث جرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه.

على الآثر شهدت المنطقة توترا وهاجم أفراد من عائلة المغدور منزل القاتل محاولين إحراقه.

وعُلم أن أسباب الإشكال تعود إلى خلافات عائلية سابقة.

وصلت قوة من الجيش إلى مكان الاشكال وبدأت العمل على فرض الأمن وملاحقة القاتل تمهيدا لاعتقاله.