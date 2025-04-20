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الجيش اللبناني ينعي شهداءه

20
APRIL
2025
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وطنية - صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاریخ 20/4/2025، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.

وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:

الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون

  • من مواليد 22/2/1992 عكار العتيقة – عكار.
  • تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من 21/1/2013، وتدرج في الترقية إلى رتبة ملازم اعتبارًا من 1/11/2024.
  • حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • متأهل دون أولاد.     

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد

  • من مواليد 19/4/1987 حزرتا - زحلة.
  • تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من 27/10/2008.
  • حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • متأهل وله 3 أولاد.     

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا

  • من مواليد 8/10/1991 بلاط – مرجعيون.
  • تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 13/9/2014.
  • حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • عازب.
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