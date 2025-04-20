الجيش اللبناني ينعي شهداءه

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وطنية - صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاریخ 20/4/2025، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:
الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون
- من مواليد 22/2/1992 عكار العتيقة – عكار.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من 21/1/2013، وتدرج في الترقية إلى رتبة ملازم اعتبارًا من 1/11/2024.
- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل دون أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد
- من مواليد 19/4/1987 حزرتا - زحلة.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من 27/10/2008.
- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله 3 أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا
- من مواليد 8/10/1991 بلاط – مرجعيون.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 13/9/2014.
- حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.