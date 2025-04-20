أدرعي يكشف هوية الشخصيّة المستهدفة بإحدى الغارات على الجنوب...

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هاجم الجيش الإسرائيليّ جنوب لبنان وقضى على المدعو حسين علي نصر والذي شغل منصب نائب قائد الوحدة 4400 في “حزب الله”، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.

وأوضح أدرعي أنّ نصر “عمل على تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لاعمار قدرات “حزب الله” العسكرية.

وقال: “في إطار ذلك دفع مع جهات إيرانية بنقل وسائل قتالية وأموال إلى لبنان أيضًا عن طريق مطار بيروت الدوليّ”.

وأضاف: “لقد ارتبط نصر بعلاقات مع عمال في المطار يعملون في الخفي لصالح “حزب الله” ويساعدون في عمليات التهريب”.

ولفت إلى أنّ نصر “أشرف على صفقات لبيع وسائل قتالية من مهربي سلاح على الحدود السورية اللبنانية وتورط في ادارة عمليات التسلح لحزب الله بشكل أوسع”.

وأوضح أدرعي أنّه “خلال حرب السيوف الحديدية وفي إطار عملية سهام الشمال شن سلاح الجو سلسلة غارات وعمليات استهداف عديدة مستهدفًا أنشطة الوحدة 4400 ومحاور نقل الوسائل القتالية إلى الحزب حيث شملت هذه الأنشطة استهداف والقضاء على قائد الوحدة المدعو محمد جعفر قصير ونائبه علي حسن غريب”.