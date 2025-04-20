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السيد: الحقيقة بكلمتيْن…

20
APRIL
2025
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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على "أكس":

الحقيقة بكلمتيْن… بالأمس قال وزير الدفاع الإسرائيلي يتسرايل كاتس: "خلافاً للماضي، سيبقى جيشنا في الأراضي التي استولي عليها في لبنان وسوريا وغزة، وسيقيم فيها مناطق أمنية عازلة بشكل مؤقت أو دائم"… بالمقابل، ما هي الوقائع الثابتة حتى اليوم؟! هنالك اتفاق لوقف النار بين لبنان وإسرائيل بضمانة أميركية وفرنسية منذ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، الإتفاق نصّ بوضوح على انسحاب إسرائيل خلال ٦٠ يوما بالإضافة إلى بنود أخرى بالتسلسل، ولكن: - لا إسرائيل إنسحبت رغم مرور ٣ أشهر على إنتهاء المهلة، -ولا هي أوقفت اعتداءاتها اليومية في كل لبنان، - ولا هي سمحت للجيش اللبناني بالأنتشار بحسب الخطة بما شكّل عائقاً لتسليم سلاح حزب الله، - ولا يوجد مؤشّر واحد لأي اعادة اعمار، لا بل أن إسرائيل تدمّر يومياً البيوت الجاهزة وتمنع الناس حتى عن الإقامة المؤقتة في قراهم… لذلك وبعيداً عن الإبتزاز والمساجلات والمزايدات، الحلّ سريع موجود لدى رئيس الجمهورية والجيش اللبناني وقائده بما فيه موضوع سلاح حزب الله جنوب الليطاني وذلك بمجرّد أن تلتزم إسرائيل أو أن تلزمها أميركا وفرنسا بإحترام شروط وبنود اتفاق وقف النار الذي وقّعت عليه ولم تنفّذ أيّ بند منه حتى الساعة…

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