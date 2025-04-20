المرصد الاوروبي تعليقا على الوسام الذي قدمه ماكرون لميقاتي: الاجدى أن يكافأ لبنان عبر سداد الأموال التي هي من حقه

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تمنى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" أن تحمل قيامة المسيح الأمان والطمأنينة وكشف الحقيقة واستعادة الأموال المهربة الى الخارج التي هي من حق الشعب اللبناني.

وأشار المرصد الاوروبي الى الوسام الذي قدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ولفت المرصد الى ان ماكرون قدم تشخيصا دقيقا للوضع في لبنان في خطاباته في أيلول ٢٠٢٠ وفي ظل حكومة ميقاتي هناك العديد من ملفات الفساد بما ذلك " وثأئق بنما" الشهيرة وغيرها، الأجدى اليوم ان يكافأ لبنان عبر سداد الأموال التي هي من حقه.