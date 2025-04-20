living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النهار: التفاعلات الناجمة او المرتبطة بملف السلاح لم تبق ضمن الدائرة الداخلية

20
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

العيد وحده لم يبد كافيا لتبديد مساحات القلق المتبقية في جوانب عدة لا تزال تتسم بنسبة عالية من الخطورة لا سيما منها ما يتصل بملف السلاح الذي يحتل الأولوية في هذه الحقبة . ولذا وعلى رغم مناخات العطلة ترددت بقوة المفاعيل والترددات السلبية لموقف "حزب الله" الأخير الذي عبر عنه أمينه العام الشيخ نعيم قاسم برفض تسليم "سلاح المقاومة" وتثبيت حملة شروط للبدء في البحث او الحوار في موضوع الاستراتيجية الدفاعية بما رسم معالم احراج واضح للسلطة الرسمية وتحديدا لرئيسي الجمهورية والحكومة اللذين ما ينفكّان يوميا عن اطلاق تعهدات حازمة حول التزامات الدولة بتحقيق حصرية السلاح للدولة وحدها .

 

حتى ان رئيس الحكومة نواف سلام عايد اللبنانيين امس بالفصح قائلا "فصح مجيد للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً. عساه أن يعود بالخير والأمان والاستقرار على بلدنا الحبيب. وكلنا عزم وأمل ان ننجح معاً عبر الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بإخراج لبنان من أزماته إلى القيامة الفعلية للوطن الذي يستحقه أبناءه جميعاً.".

ولكن التفاعلات الناجمة او المرتبطة بملف السلاح لم تبق ضمن الدائرة الداخلية فقط بل تخطتها إلى الجانب الأميركي بحيث سجل دخول نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط المكلفة بملف لبنان وإسرائيل مورغان اورتاغوس على خط السجالات الإعلامية ، وعلى طريقتها النارية التي لم توفر فيها هذه المرة ، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فأشعلت سجالا حادا وغير مسبوق معه.  

 

وقد رد جنبلاط بعد ظهر امس على أورتاغوس فوصفها ب"الأميركية البشعة" بعدما وجّهت المبعوثة الأميركية اليه إهانة تعليقاً على كلامه بشأن شروطها لحل الأزمات في لبنان وخاصة سلاح "حزب الله"، فتوجّهت إليه قائلة: "المخدّرات مضرّة يا وليد".

 

النهار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout