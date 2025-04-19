رابطة موظفي الإدارة العامة هنأت بالفصح وحذرت من خطوات تصعيدية في حال تجاهل حقوقهم

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هنأت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بعيد الفصح، سائلة الله أن "يعيده على الجميع بالخير والسلام والرجاء".

وقالت في بيان: "يحمل عيد الفصح معاني القيامة والانبعاث من الألم، وهو دعوة للأمل المتجدد والعمل المشترك من أجل قيامة وطننا من أزماته ، وفي هذا الإطار تجدد الهيئة التذكير بمطالب موظفي الإدارة العامة المحقة، الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ، في ظل تآكل اجورهم وتراجع قدرتهم الشرائية ، وسط غياب الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم".

وإذ تؤكد الرابطة تمسكها "بالحوار البناء كوسيلة لاستعادة الحقوق وتحقيق المطالب ولم تطلب يوما الا الانصاف"، تحذر في الوقت نفسه من "المماطلة والتجاهل المستمر لحقوق الموظفين وتدعو المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم سريعا ، وإن لم تتم الاستجابة الفورية لتلك المطالب، فإن الهيئة الادارية ستدعو إلى خطوات تصعيدية تشمل الاعتصامات وسلسلة من التحركات المطلبية وصولا إلى إعلان الإضراب المفتوح حتى تحقيق العدالة".