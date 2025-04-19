توجه وفد لبناني الى الاردن لنقل شعلة النور المقدس

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توجه منذ بعض الوقت من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الى المملكة الأردنية الهاشمية وفد ضم كلا من امين عام "اللقاء الارثوذكسي" النائب السابق مروان ابو فاضل، رئيس دير سيدة البلمند الارشمندريت جورج يعقوب، حبيب فرح وجرجس سمعان من "اللقاء الارثوذكسي"، المتقدم بالكهنة شوقي خير الله من ابرشية بيروت، ووفد إعلامي، لنقل شعلة النور المقدس من الأردن الى مطار بيروت الدولي، حيث يقام استقبال وترفع الصلوات لتنقل الشعلة بعدها الى كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت للروم الارثوذكس، لتوزع من هناك على الابرشيات كافة في لبنان.