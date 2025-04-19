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فريد البستاني: النافعة تابع . سيري فعين الله ترعاك. 127 ضحية على الطرقات اللبنانية في أول فصل من السنة

19
APRIL
2025
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غرّد النائب فريد البستاني عبر منصّة 'X' عن وضع مراكز المعاينة في النافعة :

النافعة تابع . سيري فعين الله ترعاك. 127 ضحية على الطرقات اللبنانية في أول فصل من السنة.

مشكلة النافعة ليست محصورة في تسجيل السيارات والحصول على رخص القيادة، انما هي مشكلة تعني السلامة العامة لكل اللبنانيين.
هنالك اكثر من مليوني سيارة و باص وشاحنة تسير على الطرقات اللبنانية بدون اي فحص ميكانيكي، فمئات الحوادث تحصل كل سنة تؤدي إلى آلاف الضحايا بين قتيل وجريح وكأننا في حرب طاحنة بين مركبات فاقدة لكل معايير السلامة.

ان حالة مراكز المعاينة الميكانيكية مزرية ومهجورة.

ان خطة اعادة تفعيل النافعة ومعالجة مشكلاتها يجب ان تتضمّن اعادة تشغيل مراكز المعاينة وفق آليات عصرية فتقوم بواجباتها لحماية الناس في سياراتهم والطلاب في باصات المدارس وحركة التنقّل التي تنقطع كلما تعطلت شاحنة مترهّلة على طريق عام.

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