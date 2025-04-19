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قوى الأمن تضبط أسلحة وذخائر في عكار

19
APRIL
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: في إطار جهود قوى الأمن الداخلي المستمرة لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ومواكبةً لعمليات تهريب الأسلحة والذخائر من سوريا إلى لبنان، توفرت معلومات لدى شعبة المعلومات تشير إلى نشاط أشخاص مجهولي الهوية في تهريب الأسلحة والتجارة بها.

وعليه، باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم. ومن خلال الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية ومكان وجود اثنين من المشتبه بهم في بلدة تلحميرة – عكار، وهما: م. ع. (مواليد 1991، لبناني)، م. م. (مواليد 1999، لبناني) تم تكليف فرق خاصة بمراقبتهما وتوقيفهما بالتنسيق مع القضاء.

وفي 15-4-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما على متن سيارة نوع مرسيدس سوداء في البلدة نفسها. حيث تم نصب كمين لهما، وتم توقيفهما مع ضبط السيارة، التي كانت تحتوي على خمسة بنادق حربية من نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى خمسة مماشط وكميات من الذخائر.

وخلال التحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وأُودِعا مع المضبوطات القضاء المختص بناءً على إشاراته.

 

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