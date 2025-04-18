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قائد القطاع الغربي لليونيفيل يلتقي رئيس بلدية دير قانون راس العين

18
APRIL
2025
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التقى قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي رئيس بلدية دير قانون راس العين  السيد مصطفى سقلاوي، وذلك في إطار الاجتماعات المؤسسية مع السلطات المحلية العاملة ضمن نطاق عمليات القطاع الغربي لليونيفيل.

 وقد رحّب سقلاوي بالزيارة، معربًا عن تقديره للحضور والدعم المستمر الذي يقدمه جنود حفظ السلام في "اليونيفيل". وأكد العلاقة الطويلة القائمة على الثقة والتعاون بين سكان البلدية وجنود الأمم المتحدة، آملا في مستقبل أفضل لقريته بعد وقف الأعمال العدائية. كما أسف للأضرار التي لحقت ب "اليونيفيل" خلال النزاع الأخير، وشدد على أهمية الحفاظ على التعاون القوي والتفاهم المتبادل بين بلدية دير قانون وقوات حفظ السلام في القطاع الغربي.

من جانبه، جدّد العميد ماندوليسي التأكيد على أهمية الدعم الذي تقدمه قوات القطاع الغربي بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مشددًا على التزامهم المشترك بإعادة الحياة إلى طبيعتها وضمان سلامة السكان المحليين.

اشارة الى أن هذه الزيارة تشكل خطوة مهمة نحو تعاون بنّاء بين قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في القطاع الغربي والسلطات المحلية، بهدف مشترك يتمثل في تعزيز رفاهية مجتمع دير قانون راس العين.

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