حمدان بعد زيارته لقبلان: الذي لديه أحلام بكانتونات مذهبية أو طائفية نبشّره بلا ولا ولا‎

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استقبل المفتي الجعفري الممتاز سماحة الشيخ أحمد قبلان في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، على رأس وفد من الهيئة، وأدلى العميد حمدان بالتصريح التالي:

تشرفنا اليوم بلقاء سماحة المفتي الشيخ أحمد قبلان وعندما نأتي إلى سماحته دائماً - رغم كل الغيوم السوداء وكل ما يتعرض له الوطن اللبناني والمنطقة العربية من هجمات متتالية من العدو الصهيوني المدار أمريكياً - نسمع الكلمة الطيبة والحرص الوطني الشامل. ما كان يقوم به سماحته من خطابات وكلمات فاصلة في ما يتعلق بالموضوع الوطني اللبناني الداخلي وعلى الصعيد العربي وصعيد حفظ المقاومة – وهنا أشدد على كلمة حفظ المقاومة من أجل الكرامة الوطنية والسيادة الوطنية – دائماً ينطلق من منطلق لمّ الشمل الشامل لكل اللبنانيين، وكل الأصوات التي كانت تخرج لتوجيه السهام إلى سماحته نحن نضعها دائماً في خانة الذين يتآمرون على الوضع اللبناني، وعلى الوجود اللبناني، ولكن نحن نقول من منبر سماحة المفتي: الذي لديه أحلام بكانتونات مذهبية أو طائفية نبشّره بلا ولا ولا لهذه الكنتونات بل نعم، كما يقول شيخنا، للوطن اللبناني، وطناً نهائياً لكل اللبنانيين".