صفاء جهاد قطّان مفقودة... هل تعرفون شيئًا عنها؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة

البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– صفاء جهاد قطّان (مواليد عام 1993، لبنانية)

التي غادرت إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 15-4-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبيّة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.