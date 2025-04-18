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رئيس مجلس الجنوب جال في النبطية: نعمل بوتيرة متسارعة لإزالة آثار العدوان والتمهيد للإعمار

18
APRIL
2025
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جال رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في النبطية، تفقد خلالها سير أعمال رفع الأنقاض وإعادة الترميم في عدد من المؤسسات الرسميةا التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. واستهل جولته بزيارة مكب الردميات في بلدة حبوش، حيث اطلع على آلية العمل المتبعة في إزالة الركام الناتج عن الاعتداءات، مؤكداً حرص المجلس على تسريع وتيرة الإنجاز للتخفيف من معاناة الأهالي.

وانتقل إلى مدينة النبطية، حيث زار إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق، وكان بحث في سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم صمود الأهالي وإعادة إعمار ما تهدم.

وتفقّد ورشة الأعمال في حي الميدان – النبطية، والتي ينفذها مجلس الجنوب في إطار مشروع رفع اركام من المدينة. واختتم جولته بزيارة مبنى محافظة النبطية الذي شارف على الانتهاء من أعمال الترميم، بعد تعرضه لأضرار جسيمة نتيجة العدوان.

وقال حيدر خلال الجولة: "نحن اليوم في اطار تفقد اعمال مجلس الجنوب في النبطية وقضاء النبطية، حيث زرنا اماكن ازالة الردم واطلعنا على حسن سير العمل وتحديدا اماكن المكبات التي يرمى فيها الردم ضمن المواصفات البيئية المطلوبة، كما زرنا سراي النبطية حيث اعمال الترميم تسير بشكل جيد وشارفت على نهايتها، وهناك رضى تام على الأعمال الموجودة. كما زرنا مشروع الكهرباء والبئر الذي تم حفره حديثا بجهود و رعاية و دعم امام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، هذا البئر الذي سوف يغذي منطقة النبطية ومحيطها وفق خطة مدروسة تسير على ما يرام".

أضاف: "الدولة اللبنانية تسعى جاهدة لتأمين التمويل الازم لإعادة الإعمار. طبعا بإمكانات الدولة الذاتية صعب جدا أن تقوم بإعادة الإعمار كاملا ولكن بمساعدة الدول الشقيقة والتي عودتنا على مساعدة لبنان في الأزمات".

وعن موضوع إزالة الردم قال إن "هناك مهلة شهرين اعطيت للمتعهد فقط لإزالة كافة أعمال الردم من جميع المناطق والذي نحن مسؤولون عنه".

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