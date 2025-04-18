إحياء رتبة سجدة الصليب في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا

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أقيمت في كنيسة مار يوحنا المعمدان – زغرتا، رتبة سجدة الصليب في يوم الجمعة العظيمة، ترأسها الخورأسقف اسطفان فرنجية، بمشاركة أمين عام مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الأب جان بو يونس وحضور رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض ونجله مالك والنائب السابق جواد بولس وعقيلته رندى وحشد من المؤمنين.

وألقى بو يونس عظة تناول فيها رمزية الفداء والخلاص، مستنداً إلى الفصل الخامس من سفر الرؤيا بعنوان "الكتاب والحمل"، مشددا على أن "أعظم ما قام به المسيح هو الخلاص، إذ أتى كي يخلصنا من الخطيئة".

وفي ختام الرتبة، حمل الخوراسقف فرنجية والكهنة النعش وكان تطواف للمصلوب في ارجاء الكنيسة ثم تقدم المؤمنون لأخذ البركة منه.