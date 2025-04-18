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المطران عون ترأس رتبة سجدة الصليب في عمشيت: مدعوون لان نعيش المحبة والتواضع ونبذ الخلافات والانقسامات

18
APRIL
2025
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- ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، رتبة سجدة الصليب في كنيسة السيدة في عمشيت، عاونه فيها خادم الرعية الخوري شربل الخوري في حضور مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء لحود لحود ، رئيسة مركز الصليب الأحمر في قضاء جبيل رندا كلاب وحشد من المؤمنين

العظة

بعد قراءة الاناجيل الأربعة القى عون عظة اشار فيها إلى "اننا مدعوون في هذا اليوم لان نتأمل بالحب الجارف الذي أظهره يسوع المسيح بآلامه الخلاصية"، لافتا إلى ان "المخلص لم يفعل إثما في حياته بل كانت كلها عطاءً من اجل كل انسان لاقى الالم والتعذيب".

وقال: "ان يسوع علمنا المحبة والمغفرة وهو بسر آلامه وموته أعادنا ابناء الله، وبقيامته اعطانا الروح القدس لكي نختبر في حياتنا قوة الخلاص واننا لم نعد تحت سلطان الخطيئة والمعصية بل تحت سلطان النعمة التي تجعلنا نختبر في حياتنا المسيحية الحرية الداخلية التي هي حرية ابناء الله".

ودعا إلى "التوبة عن خطايانا وإختبار محبة يسوع وان نتعلم منه التواضع لان الحب وحده يخلص العالم وقال: هذه مسيرة نعيشها كل يوم ، فبقدر ما نتأمل بكلام الرب وحبه الذي خلص فيه العالم عندها نختبر اننا كمسيحيين مدعوون لان نعيش المحبة نفسها والتواضع والتفكير بكل الخلافات والانقسامات الموجودة بيننا".

وسأل: "لماذا كل هذه الانقسامات والخلافات بين الناس حول الانتخابات البلدية والاختيارية، فلتجر هذه الانتخابات بروح ديمقراطية وبكرامة ومحبة لبعضنا البعض، ومن يفز هو مدعو لان يخدم الناس، فالتقاتل ممنوع والخلافات والانقسامات على أمور دنيوية ممنوعة ايضا لاننا مدعوون كمسيحيين لان نعيش كأبناء الله ، ولكي نستطيع ان نعيش هذه المسيرة يجب على كل واحد منا ان يكون التلميذ الذي يحبه يسوع وان تكون حياتنا كلها مسيرة شكر إلى الرب".

بعد ذلك اقيم الرياح في باحة الكنيسة.

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