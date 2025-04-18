حزب الله يوّضح ما يتم تداوله حول قيادي بارز في الحزب!

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تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيًا قاطعًا كل ما ورد في صحيفة النهار في عددها الصادر بتاريخ 18 ‏نيسان 2025، بحق رئيس المجلس السياسي في حزب الله سماحة السيد إبراهيم أمين السيد، وتؤكد أنه محض ‏افتراء وخيال واختلاق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتسعى إلى النيل من حزب الله وقياداته. ‏

إزاء ذلك، نؤكد أن رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد لم ينقطع عن ممارسة أعماله ‏القيادية ومتابعة الشؤون التنظيمية والسياسية. ‏

وندعو وسائل الإعلام عامة، وصحيفة النهار خاصة، إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات، ‏ومراجعة أصحاب الشأن.‏