وفيق صفا لإذاعة النور: “لا توجد قوة تستطيع نزع السلاح”

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اكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا، لإذاعة النور انه “لا توجد قوة تستطيع نزع السلاح”.

وتوجه إلى جمهور “الحزب” بالقول: “كل ما تسمعوه هوبرات، لا تتأثروا بها. كلمة نزع السلاح مش موجودة الا عالسوشيل ميديا والمحرضين.

الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية بعد انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها. الاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش اللبناني وحماية لبنان”.

اضاف “التعيينات الأمنية والعسكرية جرت وتجري حسب ما يريده الثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” ولا يوجد استهداف للمكون الشيعي في مؤسسات الدولة”