living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس اتحاد نقابات العمال في النبطية بحث مع الاتحاد العمالي في ملف المعاينة الميكانيكية وشؤون مطلبية

18
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة النبطية حسين مغربل، مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت في اطار متابعة الامور والشؤون العمالية و النقابية. و التقى رئيسه الدكتور بشارة اسمر حيث تم تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بموضوع العاملين في دوائر المعاينة الميكانيكية والمتوقفين عن عملهم قسرا دون حل لقضيتهم الانسانيه حتى اليوم.

كما اثنى مغربل على موقف الإتحاد العمالي العام في مداولات لجنة المؤشر لجهة التأكيد على أهمية تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة على ان لا يقل عن 500 دولار.

وشدد المجتمعون على "ضرورة دعم الضمان الاجتماعي من خلال دفع مستحقاته من الدولة وإصدار المراسيم الضرورية لضمان استفادة موظفي وعمال البلديات ومزارعي التبغ من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى الطلب من الحكومة الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية".

ووجهوا الشكر لادارة الضمان الاجتماعي بشخص مديره العام الدكتور محمد كركي على زيادة التقديمات الصحية والاستشفائية ومضاعفة تقديمات التعويضات العائليه".

وفي الختام تم تأكيد "أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين اتحاد عمال النبطية والاتحاد العمالي العام لضمان حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث وعد الدكتور اسمر بزيارة النبطية والاطلاع على وضع النقابات العمالية والعمال وخاصة بعد الاعتداءات الاسرائلية الاخيرة على لبنان".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout