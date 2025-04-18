رئيس اتحاد نقابات العمال في النبطية بحث مع الاتحاد العمالي في ملف المعاينة الميكانيكية وشؤون مطلبية

A + A -

زار رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة النبطية حسين مغربل، مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت في اطار متابعة الامور والشؤون العمالية و النقابية. و التقى رئيسه الدكتور بشارة اسمر حيث تم تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بموضوع العاملين في دوائر المعاينة الميكانيكية والمتوقفين عن عملهم قسرا دون حل لقضيتهم الانسانيه حتى اليوم.

كما اثنى مغربل على موقف الإتحاد العمالي العام في مداولات لجنة المؤشر لجهة التأكيد على أهمية تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة على ان لا يقل عن 500 دولار.

وشدد المجتمعون على "ضرورة دعم الضمان الاجتماعي من خلال دفع مستحقاته من الدولة وإصدار المراسيم الضرورية لضمان استفادة موظفي وعمال البلديات ومزارعي التبغ من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى الطلب من الحكومة الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية".

ووجهوا الشكر لادارة الضمان الاجتماعي بشخص مديره العام الدكتور محمد كركي على زيادة التقديمات الصحية والاستشفائية ومضاعفة تقديمات التعويضات العائليه".

وفي الختام تم تأكيد "أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين اتحاد عمال النبطية والاتحاد العمالي العام لضمان حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث وعد الدكتور اسمر بزيارة النبطية والاطلاع على وضع النقابات العمالية والعمال وخاصة بعد الاعتداءات الاسرائلية الاخيرة على لبنان".