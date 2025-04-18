عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 نيسان 2025

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الأخبار: قائد الجيش ملتزم الـ 1701

المفاوضات النووية: نتنياهو يسعى للتخريب

اللواء: جدولة لاستكمال التعيينات والتشريعات.. وهيكل يتهم الإحتلال بعرقلة مهام الجيش جنوباً

جلسة لإقرار تعديلات الحكومة على السرية المصرفية والإندماج المصرفي.. وعون يردّ قانونين للمجلس النيابي



النهار: ملف جنوب الليطاني: الجيش ينتشر وإسرائيل تعرقل احتواء الاعتراض العراقي ووفد قطري للكهرباء

الجمهورية: الحكومة تترك السلاح لرئيس الجمهورية

تحديات متراكمة تواجه الحكومة



الديار: عون يتجاهل الجدول الزمني «وينفّس الاحتقان» حول السلاح

قائد الجيش «يضع النقاط على الحروف».. و«الثنائي» مرتاح

سباق بين الديبلوماسية والمواجهة وجنبلاط يحذّر من الحرب



البناء: بوتين يستعرض ملفات حرب غزة وسورية مع أمير قطر والنووي مع عراقجي | غزة ترفض الحلول الجزئية وتشترط حلاً شاملاً يضمن إنهاء الحرب والاحتلال | مجلس الوزراء يشيد بالجيش ويستمع لقائده… والأولوية لا تزال جنوب الليطاني

?l'orient le jour: « Un président rassembleur » : quel bilan pour les premiers 100 jours du mandat de Joseph Aoun

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: خالد بن سلمان يُسلِّم خامنئي رسالة من خادم الحرمين

وزير الدفاع السعودي زار طهران والتقى بزشكيان وباقري

الأنباء الكويتية: الجيش يؤمّن «جنوب الليطاني» لإخلائه من السلاح غير الشرعي