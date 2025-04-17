النائب فريد البستاني يترك لأصدقائه ومحبّيه حريّة الخيار في الانتخابات البلدية في دير القمر

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الدكتور فريد البستاني بشأن الانتخابات البلدية في بلدة دير القمر:

يؤكد النائب الدكتور فريد البستاني أن الانتخابات البلدية في بلدة دير القمر تندرج ضمن إطار المنافسة بين لوائح عائلية، هدفها الأساسي خدمة البلدة وتعزيز مسيرتها الإنمائية. وهو يترك الخيار لأصدقائه ومحبّيه بالتصويت للائحة او المرشحين المفضلين لديهم، متمنياً التوفيق والنجاح لمن يتم انتخابهم، لما فيه مصلحة دير القمر وأهلها. كما يعرب عن استعداده الكامل للتعاون والعمل المشترك مع المجلس البلدي المنتخب بما يخدم تطلعات أبناء البلدة.

ان الخير لدير القمر مرشحنا الوحيد.