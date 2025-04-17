الحرارة فوق معدلاتها غدًا.. مرتفع جوي يؤثر على لبنان!

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يؤثر مرتفع جوي على لبنان ويستمر طيلة الاسبوع الحالي مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح دافئة جدًا وفوق معدلاتها غدًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٤ ساحلًا وبين ٥ و٢١ بقاعًا وبين ٨ و١٩ على الـ١٠٠٠متر

- الجو: مشمس

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مستقر ومشمس والحرارة تتراوح بين ١٧ و٢٧ ساحلًا وبين ٦ و٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

السبت: مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٥ ساحلًا وبين ٥ و٢١ بقاعًا وبين ٨ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

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