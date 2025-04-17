living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منير يونس: نواب المنظومة حاولوا التشاطر في جلسة أمس!

17
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس: أُقر التعديل على قانون السرية المصرفية في اللجان المشتركة أمس وحُذفت منه إمكانية أن تُكشف السرية أمام المدققين وبقيت قائمة أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع

وكشف يونس: سيُعاد طرح ضرورة أن يُسمح للمدققين كشف السرية عند مناقشة مشروع قانون هيكلة المصارف

المفعول الرجعي لكشف السرية الخاص بإعادة الهيكلة والرقابة المصرفية ١٠ سنوات، وتبقى الرجعية التي أقرت في تعديل ٢٠٢٢ قائمة حتى ١٩٨٨

وأوضح يونس: حاول نوّاب المنظومة التشاطر أمس لكن المناخ العام كان مع التعديل بفعل كلمة سر عربية دولية جعلت المعترضين يخفتون أصواتهم.. وإلا !

سيأتي دور نقاش مشروع هيكلة المصارف والذي سيبقى تنفيذه معلّقاً بانتظار اقرار قانون الفجوة المالية

قانون الفجوة هو الأصعب على الإطلاق لأنه سيحدد توزيع الأعباء بين المصارف ومصرف لبنان والدولة على أن يُنصف المودعين ولا ينسف الاتفاق الممكن مع صندوق النقد الدولي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout