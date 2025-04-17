بيروت تنفض عنها غبار «الصور السياسية»

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: يوسف دياب-

بدأت بيروت نفض غبار «الصور السياسية» عن شوارعها، حيث انطلقت عملية إزالة الأعلام والصور والشعارات الحزبية من جميع الشوارع والأحياء، وصولاً إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية أحمد الحجار، ومحافظ بيروت مروان عبود.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية إزالة الصور والشعارات «تأتي ضمن خطة الحكومة الشاملة لتحسين صورة لبنان تجاه الوافدين من لبنانيين وأشقاء وأصدقاء، ولتنشيط السياحة في لبنان».

وتزامن ذلك مع إجراءات أمنية وتجميلية لطريق المطار، في مشروع أطلقه رئيس الحكومة نواف سلام، لإعادة تأهيله، عادّاً «تعزيز أمن طريق المطار أولوية». وقال وزير النقل فايز رسامني، إن مشروع تطوير طريق المطار «لا يقل أهمية عن تطوير المطار نفسه».