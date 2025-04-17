عناوين الصحف ليوم الخميس 17 نيسان 2025

الأخبار: أبحاث الدكتورة في الجماعات الخاصة: يضلّل الطلاب؟
حملة إسرائيلية بايدٍ عربية لطرد المقاومة الفلسطينية من لبنان
السعودية تسلّم بيروت لـ "القوات"
"AUB" تضرب من جديد: ممنوع إدانة إسرائيل
النهار: دافعان حرّكا تهديد "حزب الله" بـ"قطع اليد" تميم يتعهّد لعون بتوسيع جوانب الدعم القطري
البناء: روما مقر المفاوضات الأميركية الإيرانية السبت بدلاً من مسقط بوساطة عمانية | واشنطن للبحث عن مخارج لإنعاش التفاوض حول غزة… واستهداف 3 دبابات | عون من قطر يساند الأردن ويتحدّث عن السلاح… وعتب عراقي دفاعاً عن الحشد
اللواء: عون يعود بدعم مالي من قطر ويتصل بالملك عبد الله.. واحتواء الأزمة مع بغداد
اللجان تقر تعديلات قانوني السرية وهيكلة المصارف.. وتأهيل طريق المطار خطوة أمنية وتنموية
الجمهورية: قمة الدوحة تجددد المساعدات للجيش
إدارة لبنانية- قطرية للدفع بالإصلاح
الديار: غموض في مصير لبنان وسط التهديدات «الاسرائيلية» المستمرة
لا عودة خليجية بلا استقرار أمني شامل
مواجهة صامتة على صلاحيات الحاكم
l'orient le jour: Pour les habitants du Liban-Sud, le désarmement du Hezbollah n’est plus tout à fait tabou
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مئات المتظاهرين في فرنسا احتجاجا على مقتل صحافيين في غزة
الأنباء الكويتية: أمير قطر والرئيس اللبناني يبحثان توطيد التعاون الثنائي