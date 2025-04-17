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عناوين الصحف ليوم الخميس 17 نيسان 2025

17
APRIL
2025
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الأخبار: أبحاث الدكتورة في الجماعات الخاصة: يضلّل الطلاب؟
حملة إسرائيلية بايدٍ عربية لطرد المقاومة الفلسطينية من لبنان
السعودية تسلّم بيروت لـ "القوات"
"AUB" تضرب من جديد: ممنوع إدانة إسرائيل

 

 

 


النهار: دافعان حرّكا تهديد "حزب الله" بـ"قطع اليد" تميم يتعهّد لعون بتوسيع جوانب الدعم القطري

 

 

 

 

البناء: روما مقر المفاوضات الأميركية الإيرانية السبت بدلاً من مسقط بوساطة عمانية | واشنطن للبحث عن مخارج لإنعاش التفاوض حول غزة… واستهداف 3 دبابات | عون من قطر يساند الأردن ويتحدّث عن السلاح… وعتب عراقي دفاعاً عن الحشد

 

 

 

اللواء: عون يعود بدعم مالي من قطر ويتصل بالملك عبد الله.. واحتواء الأزمة مع بغداد
اللجان تقر تعديلات قانوني السرية وهيكلة المصارف.. وتأهيل طريق المطار خطوة أمنية وتنموية

 

 

 


الجمهورية: قمة الدوحة تجددد المساعدات للجيش
إدارة لبنانية- قطرية للدفع بالإصلاح

 

 


الديار: غموض في مصير لبنان وسط التهديدات «الاسرائيلية» المستمرة
لا عودة خليجية بلا استقرار أمني شامل
مواجهة صامتة على صلاحيات الحاكم

 

 


l'orient le jour: Pour les habitants du Liban-Sud, le désarmement du Hezbollah n’est plus tout à fait tabou

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: مئات المتظاهرين في فرنسا احتجاجا على مقتل صحافيين في غزة

 

 


الأنباء الكويتية: أمير قطر والرئيس اللبناني يبحثان توطيد التعاون الثنائي

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