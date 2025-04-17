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أسرار الصحف ليوم الخميس 17 نيسان 2025

17
APRIL
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر تتابع ملف الأسرى في غزة إن مسعى أميركياً نحو الدوحة تضمن طلب تنظيم لقاء مباشر مع شخصية قيادية معنية بالملف، للبحث بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان الكسندر في المرحلة التي تسبق المرحلة الثانية مقابل ضمانات أميركية بأن تنتهي المرحلة الثانية بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي مع ترتيبات أمنيّة في غزة لا تشمل نزع السلاح بل تنظيمه وضمانة مصريّة بعدم استخدامه بهجمات تشبه ما جرى في 7 أكتوبر.

كواليس
أكدت مصادر عراقية أن العتب على موقف رئيس الجمهورية حول الحشد الشعبي الذي أثار انزعاجاً عراقياً لا يتضمن ما يتخطى العتب والتمني بمراعاة الأخوة العراقية اللبنانية، وما قدّمه ويقدّمه العراق للبنان على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمراعاة المتبادلة للخصوصيّات. وقالت المصادر إنها تتوقع تجاوباً لبنانياً يترجم بمواقف توضح الالتباسات التي نجمت عن التصريحات موضوع العتب.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
بعثت الدولة اللبنانية برسالة قاطعة حول نقطتين: منع استخدام الجنوب للعمليات وعدم تأليف خلايا، للعمل في دول مجاورة، استناداً الى التوقيفات العملية خلال الساعات الماضية..

 

غمز
يؤكد مسؤول في المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي أن ادارته لا تضغط على لبنان لإستخدام القوّة في معالجة سلاح حزب الله ولا تريد أي توتر.

 


همس
ينهمك مسؤول رسمي في إعداد مذكرة رسمية ترفع الى رئيس الجمهورية للفت نظره الى تفاصيل قانونية وإجرائية تتعلق بالاتفاقات بين لبنان وسوريا.

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