بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك!

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إرتكاز -

بعد الازمة مع العراق نتيجة التصريح الصحفي الذي ادلى به رئيس الجمهورية جوزاف عون والذي فهم خطأ وما رافق ذلك من استدعاء للسفير اللبناني في العراق علي حبيب، أوضحت مصادر مطلعة للـLBCI، أن المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير بدأ تحركا باتجاه العراق وأجرى سلسلة اتصالات مع السلطات العراقية، وفسّر الموقف اللبناني وأبلغ الجانب العراقي بالا خلفيات وراء التصريح وبأن لبنان يكن كل الاحترام للحكومة وللشعب العراقيين.

وقد نجحت وساطة اللواء شقير بتبريد الاجواء، وجرى الاتفاق على اجراء تواصل على المستوى الرسمي بين الجانبين لتسوية الموضوع.

وأفادت المعلومات، فان الجانب العراقي أبلغ اللواء شقير بأنه يتفهم الموقف اللبناني وألا خلفيات تجاه لبنان.