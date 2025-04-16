رئيس الحكومة بحث مع ديكارلو في تنفيذ القرارات الدولية واستقبل جونسون وترأس اجتماعا وزاريا

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ترافقها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.

خلال اللقاء، تم البحث في تتفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار ١٧٠١ والدعم الذي تقدمه وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في لبنان.

السفيرة الأمركية

واستقبل سلام سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون. وخلال اللقاء، تم البحث في المستجدات في لبنان والمنطقة.

اجتماع وزاري

وكان سلام ترأس اجتماعا ضم وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتم البحث في الخطوط العريضة للمواضيع التي سيبحثها الوفد اللبناني في اجتماعات الربيع التي سيعقدها صندوق النقد الدولي في واشنطن الاسبوع المقبل.

شحادة

واستقبل سلام وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.

عطية

والتقى رئيس الحكومة رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.