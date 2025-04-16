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الراعي استقبل بخاري: تأكيدٌ على وقوف السعودية المستمر إلى جانب لبنان

16
APRIL
2025
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إستقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفير السعودية في لبنان وليد البخاري في زيارة تهنئة بالأعياد، تم في خلالها البحث في آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولا سيما زيارة موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبنانيّ الى لبنان للقاء المسؤولين.

واكد البخاري على وقوف السعودية المستمر الى جانب لبنان ليحافظ على دوره التاريخي، كصلة وصل بين الشرق والغرب، وتقديم المساعدة له لإيجاد حلول تؤمن الاستقرار والسلم على ارضه لما فيه مصلحة جميع أبنائه.

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